Две школы Тобольска из-за роста заболеваемости ОРВИ перешли на дистант до 4 декабря

С 27 ноября по 4 декабря 2025 года две школы Тобольска - №1 и №6 - временно переходят на дистанционное обучение, так как порог заболеваемости ОРВИ в них превысил 20%, сообщил глава города Петр Вагин.
"Мы заботимся o здоровье наших детей и делаем всё необходимое для предотвращения распространения инфекции. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этой мере. Берегите себя и своих близких, особенно сейчас. Будьте здоровы!" - обратился Ваигн к горожанам.
