Мессенджер MAX активно наращивает аудиторию и расширяет функционал

Мессенджер MAX по замыслу разработчиков - не только средство общения, а полноценная цифровая экосистема, где можно решать ежедневные вопросы – от общения с близкими до оформления подписей на документы.

Ежедневная аудитория Max в середине декабря составила 46,4 млн пользователей. Мессенджер стал одним из немногих отечественных сервисов, который объединяет "Госуслуги", коммуникации и бизнес-инструменты в одном месте.



MAX предлагает классический набор возможностей: чаты, звонки, видеоконференции, пересылку файлов до 4 ГБ. Но главное, по словам экспертов, – это интеграция с государственными и коммерческими сервисами, которая постепенно превращает мессенджер в суперапп.

Подписание документов через чат-бот "Госключ", подтверждение возраста с помощью цифрового ID, переводы через СБП и встроенная модель искусственного интеллекта GigaChat делают приложение удобным для рабочих и бытовых задач. Кроме того, более 7 000 компаний уже подключили свои сервисы: магазины предлагают товары прямо в переписке, службы доставки подтверждают заказы, а образовательные компании запускают консультации в чате.

Разработчики заявляют, что намерены превратить мессенджер в универсальный сервис, через который можно будет не только общаться, но и управлять бытовыми задачами. Среди планов – углубленная интеграция с "Госуслугами", развитие платежных механизмов, запуск маркетплейса и появление сервисов такси, доставки еды и городских услуг.

Пользователи в свою очередь надеются, что расширение функционала будет сопровождаться и развитием защиты данных.

Примечательно, что многие комментаторы готовы дать сервису шанс, подчеркивая, что для российских разработчиков создание собственной цифровой платформы подобного масштаба – шаг стратегически важный, - сообщает Тюменская область сегодня.