Опасное сочетание: алкоголь и баня могут привести к тяжелым ожогам

Тюменцам рассказали об инциденте, произошедшем даче, где компания мужчин решила традиционно попариться, а затем окунуться в сугроб.

По словам врача скорой медицинской помощи Марины Бушмакиной, один из отдыхающих случайно зачерпнул ковшом кипяток из бака и полил его себе на живот и область гениталий. Прибывшая бригада скорой помощи столкнулась с тяжелой клинической картиной.

"Когда мы приехали, у него была сильная болевая реакция. Он бегал по участку. И, чтобы его осмотреть, нам пришлось его ловить", – рассказала Марина Бушмакина.

Медики оказывали помощь в несколько этапов из-за выраженного болевого синдрома. После обезболивания состояние немного стабилизировалось, хотя мужчина продолжал метаться, не в силах усидеть на месте.

Общая ожоговая поверхность составила около 20% тела, но наиболее критичным оказался ожог наружных половых органов. "Даже 1% ожога в этой области может вызвать шок", – отметила врач.

Бригада скорой помощи оказала максимально возможную помощь на догоспитальном этапе и оперативно доставила пострадавшего в стационар. Несмотря на тяжелейшие последствия травмы, мужчине удалось сохранить жизнь.

При получении ожога обратитесь к медицинскому специалисту немедленно, если:

• площадь поражения превышает размер ладони пострадавшего;

• ожог расположен на лице, кистях, стопах, половых органах или глазах;

• наблюдается сильная боль, образование пузырей.

Первая помощь, если облились кипятком:

• самый эффективный способ – охлаждение прохладной водой.

При ожоге запрещается:

• наносить на свежие раны мази, кремы, масло, мыло, яичный желток, отвар трав, спирт, соду, зубную пасту, муку и прочее. Средства создают плотную пленку, которая мешает коже дышать и отводить избыточное тепло наружу. Из-за этого ожог становится глубже и обширнее.

• самостоятельно вскрывать образовавшиеся на поверхности кожи пузыри. Их повреждение увеличивает риск попадания микробов и развития осложнений, - сообщает КП-Тюмень.