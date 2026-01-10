В Ялуторовске открыта выставка "Женский образ в Сибири"

В музее "Торговые ряды" посетителям предлагают познакомиться с выставкой "Женский образ в Сибири". Там расскажут историю удивительных женщин, начиная от декабристок, последовавших за мужьями в сибирскую ссылку, до первых предпринимательниц Ялуторовска.

В условиях, отличающихся от их привычного быта, они были не просто женами, дочерьми, мамами, а ангелами-хранителями, связующим звеном с внешним миром, учительницами, меценатами и примером для подражания.

Их образ – это образ Сибири не каторжной, а созидающей; не изолированной, а связанной тысячью нитей с миром; не суровой, а человечной. Посетители увидят подлинные экспонаты из фондов музея, фотографии и документы, раскрывающие силу духа и характер этих женщин, а также смогут услышать голос эпохи, рассказывающий о любви, поддержке и верности.

Выставка продлится до 31 марта 2026 года, с 10:00 до 18:00 (экскурсия по предварительной заявке).



По материалам Ялуторовского музейного комплекса.

0+