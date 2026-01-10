В Тюмени представили видеоролик о ключевых достижениях общественных пространств за год

30 декабря в интернете появился видеоролик, подводящий итоги 2025 года общественных пространств Тюменской области. В нем представили достижения ключевых проектных команд. Видео демонстрирует, как в регионе создают новые точки притяжения для горожан. Найти и посмотреть его можно в группе ВКонтакте "Медиацентр | Тюмень".

Ролик рассказывает о создании условий для самореализации жителей региона, поддержке творческих инициатив и организации масштабных общественных событий, которые стали визитной карточкой региона. Сюжет построен как дружеская встреча по подведению итогов года. Герои — лидеры общественных пространств, руководители и организаторы проектов — собираются вместе. Их беседа и совместное украшение праздничной елки задают рамку, в которую органично вплетается хроника ключевых достижений.

История начинается с обзора деятельности мультицентров "Моя территория" в Тюмени, Ишиме и Тобольске, а также "Конторы пароходства" и театрального центра "Космос". За год их посетили 300 тысяч человек.

Отдельный блок в ролике посвящен кадровым проектам. Тюменская область выступила соорганизатором крупного федерального проекта — программы "Время героев". В ходе программы 14 участников прошли стажировки в регионе, а на итоговой защите в Подмосковье представили проект по развитию автотуризма в Тюменской области. Также в видео показана работа регионального аналога — проекта "Боевой кадровый резерв", финалисты которого проходят стажировки в органах власти и на предприятиях.

Ключевым мероприятием для молодежи Уральского федерального округа стал 15-й юбилейный форум "УТРО" в Тюмени, который собрал рекордные за время своего существования количество заявок — более 5 тысяч. Также в 2025 году состоялись региональные дни Всероссийского форума "Малая родина — сила России", программа "Школа мэров" и проведен первый фестиваль "72 САП ФЕСТ", объединивший участников из Тюмени, Омска, городов Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Особое внимание в видеоролике уделено культурным и патриотическим инициативам. Он демонстрирует процесс создания мурала "Наши герои вне времени" в Тюмени и Краснодоне, который создавали художники совместно с жителями обоих городов. Зрители станут свидетелями рождения этой масштабной работы — диалога прошлого и будущего, - сообщает КП-Тюмень.

— 2025 год стал временем, когда общественные пространства Тюменской области стали центрами притяжения жителей региона. В этом ролике мы хотели показать не просто цифры и события, а ту особую атмосферу совместной работы, которая объединила людей самых разных возрастов и интересов. Это наш общий праздник — праздник реальных дел, достижений и общественной активности, — поделился Илья Титов, куратор общественных проектов и пространств Тюменской области.