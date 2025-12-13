В Тюмени обсудили вопросы конкуренции на социально значимых рынках

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

В Тюмени состоялось заседание Общественного совета при управлении Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области. Участники обсудили актуальные вопросы развития и защиты конкуренции на ряде социально значимых рынков.

В повестку вошли темы, связанные с деятельностью операторов связи в многоквартирных домах, состоянием конкурентной среды при оказании медицинских услуг, нарушениями при осуществлении закупок учреждениями, подведомственными органам власти, а также развитием рынка ритуальных услуг в городе Тюмени.

Отдельное внимание члены совета уделили вопросу недобросовестной конкуренции на рынке охранных услуг Тюменской области. Как отмечалось в ходе заседания, именно эта сфера напрямую связана с обеспечением безопасности граждан и требует строгого соблюдения установленных нормативных требований. Речь шла, в том числе, об организации охраны образовательных учреждений, где качество оказываемых услуг имеет принципиальное значение.

Заместитель председателя РООР ФКЦ "Тюмень", член Общественного совета Сергей Смирнов подчеркнул, что в ходе проверок выявляются системные проблемы.

"Сегодня мы обсуждали вопрос организации охранных услуг в образовательных учреждениях Тюмени и Тюменской области. Работа сотрудников охраны в учебных заведениях, включая дошкольные учреждения, требует особой ответственности, ведь речь идет о безопасности детей", – рассказал член Общественного совета.

По оценке Сергея Смирнова, на практике фиксируются нарушения, связанные как с внешним видом сотрудников охраны, так и с уровнем их профессиональной подготовки.

"Охранная деятельность в социально значимых объектах, школах и детских садах, строго регламентирована нормативными документами. Участникам рынка необходимо неукоснительно соблюдать требования закона, и только в этом случае можно добиться нужного результата", – сделал вывод Сергей Смирнов.