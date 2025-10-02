Цены на бензин снизили на сети автозаправок "Газпром нефти" в Тюмени

"Газпромнефть - Региональные продажи" в Тюмени исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы РФ и снизила цены на топливо на своих АЗС, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

На рынке бензинов АИ-92, АИ-95 и дизтоплива в границах Тюмени и Тюменского района компания доминирует, при этом на отдельных АЗС было выявлено повышение цены без экономически или технологически обусловленных причин. По требованию ФАС компания до 29 сентября должна была устранить нарушение антимонопольного законодательства.

"Тюменское УФАС России выдало организации предупреждение. Компания исполнила его и установила одинаковые цены на топливо на всех заправках в регионе. В результате на АЗС "Газпромнефть - Региональные продажи" в Тюмени снизились цены на топливо: Аи-92 - на 12 АЗС, Аи-95 - на 15 АЗС, ДТ - на 10 АЗС", - говорится в сообщении.