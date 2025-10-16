Тюменской компании одобрили сделку по сети гипермаркетов "О'Кей"

Федеральная антимонопольная служба России согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов "О'Кей" тюменской компанией "Земун", единственным владельцем и гендиректором компании с апреля 2025 года является Ольга Запорожец, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство и другие источники.



"ФАС согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов "О'Кей". Служба рассмотрела ходатайство ООО "Земун" о приобретении 99% в уставном капитале холдинговой компании ООО "РБФ Ритейл" (в соответствии с ранее согласованным ФАС ходатайством приобретает 99,56% ООО "О'Кей"). После завершения сделки приобретатель получит косвенный контроль над сетью гипермаркетов", - указано в сообщении.