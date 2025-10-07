В тюменском аэропорту установят питьевые фонтанчики

Тюменское управление Федеральной антимонопольной службы выявило в международном аэропорту "Рощино" отсутствие у пассажиров возможности получить бесплатную питьевую воду и рекомендовало установить питьевые фонтанчики, аэропорт согласился реализовать эту инициативу в ближайшее время.

В пресс-службе УФАС пояснили, что при анализе цен на продовольственные товары в Аэропорту "Рощино", в том числе на питьевую воду, было установлено, что стоимость воды в стерильной зоне значительно выше, чем за ее пределами. При этом возможность получить питьевую воду бесплатно у пассажиров отсутствует.

Перед вылетом пассажиры проходят обязательный досмотр, после чего оказываются в стерильной зоне аэропорта. Здесь действуют определённые ограничения. Пассажирам, особенно тем, кто проводит в аэропорту много времени из-за задержек рейсов, может не хватать питьевой воды.летом эта проблема обостряется.

Управлением в адрес АО "Аэропорт Рощино" были направлены рекомендации установить в стерильной зоне фонтанчики с бесплатной питьевой водой. По мнению Управления установка питьевых фонтанчиков значительно улучшит условия пребывания пассажиров в аэропорту и повысит уровень их комфорта.