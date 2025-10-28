Компания "Золотые луга" примет участие в крупной агропромышленной выставке Урала

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

XIII Межрегиональная агропромышленная выставка УФО "Агропром Урал" пройдёт 29-31 октября в МВЦ "Екатеринбург-Экспо". Тюменскую область представят 30 компаний, среди них – один из крупнейших производителей молочной продукции "Золотые луга". Компания представит линейку своих продуктов, примет участие в конкурсе качества и проведет открытую дегустацию.

Гости тюменского стенда смогут попробовать ацидофилин "Живи Здорово", его вариант с сахаром, наринэ, а также питьевые йогурты в ПЭТ-упаковке и ряженку с гранолой "Золотые луга", которая не имеет аналогов на рынке.

Компания также заявилась на конкурс качества, который будет проходить в рамках выставки: в номинации участвуют ацидофилин "Живи Здорово" и йогурт со вкусом "Печёное яблоко с корицей" из десертной коллекции питьевых йогуртов "Золотые луга". По итогам конкурса производители получат внешнюю экспертную оценку и рекомендации по развитию ассортимента.

"Для нас участие в такой масштабной выставке – возможность показать свой подход к качеству и услышать обратную связь от профессионального сообщества и посетителей. Мы планируем привезти продукты на каждый день и десертные позиции, в которых особенно важны стабильный вкус и технологическая дисциплина. Конкурс качества рассматриваем как независимый аудит, который помогает нам становиться сильнее", – прокомментировала директор по качеству АО "Золотые луга" Алёна Пинигина.

Выставка "Агропром Урал" проводится с 2010 года под патронатом полномочного представителя Президента РФ в УФО и при поддержке глав регионов округа. В 2025 году деловая программа сфокусирована на технологиях и решениях для всей цепочки АПК – от сельхозтехники и агрохимии до переработки, логистики и розницы. Мероприятие соберёт более 100 экспонентов из шести регионов УФО и предложит насыщенную повестку с участием экспертов Минсельхоза России, Российского экспортного центра и отраслевых объединений.