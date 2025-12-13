Работники молочного комбината "Ситниковский" отмечены Минсельхозом России

Фото Татьяны Лысенко, издание «Омутинское»

В Омутинском округе состоялось торжественное награждение работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На одной площадке собрались те, кто каждый день обеспечивает район урожаем и продуктами переработки: механизаторы, животноводы, работники хлебопекарен и молочных комбинатов.

В этом году аграриям удалось собрать рекордный за всю историю округа урожай – 101 700 тонн зерновых и зернобобовых культур, о чём в своём выступлении напомнил заместитель главы Омутинского округа Дмитрий Пинигин, поблагодарив сельхозпроизводителей за вклад и в экономику территории, и в поддержку военнослужащих.

Особое место в числе награждённых заняли перерабатывающие предприятия. По итогам 9 месяцев 2025 года молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") вошёл в топ-3 среди предприятий переработки, достигших наивысшего прироста производства.

Отмечены и личные заслуги сотрудников завода. Благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ за многолетний добросовестный труд были награждены работники молочного комбината "Ситниковский" Наталья Молодых, Виктор Аксенов, Василий Иванов, Светлана Осинцева. Дипломы вручал начальник отдела растениеводства Управления по растениеводству, пищевой и перерабатывающей промышленности Департамента АПК Тюменской области Александр Робканов.

На торжестве прозвучали и имена тех, кто стоял у истоков развития сельского хозяйства в Омутинском районе. Сегодня их опыт продолжают те, кто работает на омутинской земле и в перерабатывающей промышленности – в том числе коллективы, к которым относится и МК "Ситниковский".

"Для нашего предприятия эти награды – прежде всего знак признания профессионализма людей, которые остаются за кадром готовой продукции, но определяют её качество своим ежедневным трудом", – отметил директор комбината Александр Велижанин.