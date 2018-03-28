Тюмень за день: 28 марта

Фото Сергея Елесина

Тюменцев предупреждают об очередном снегопаде и резком похолодании

По данным Тюменского Гидрометцентра, 29 марта в Тюмени ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега (ночью сильный снег), днем порывы ветра до 13–18 м/с, метель. 30 марта произойдет резкое понижение температуры — в ночные часы до -15–17 градусов. На дорогах ожидаются снежные заносы.

Участок улицы Полевой в Тюмени закроют для автомобилистов до конца мая

В Тюмени с 9 апреля по 28 мая будет прекращено движение транспорта по автомобильной дороге на улице Полевой — на участке от пересечения с улицей Ямской до пересечения с улицей Пролетарской.

Олимпийская чемпионка по гандболу даст мастер-класс в Тюмени

Завтра, 29 марта, в 10 часов спортивном зале СДЮСШОР №3 пройдет мастер-класс по гандболу от Ирины Близновой. Встреча с капитаном национальной сборной России по гандболу, чемпионкой Олимпийских игр — 2016 состоится в рамках II Урало-Сибирского фестиваля по гандболу памяти Вячеслава Кондрашенкова.

В Восточном округе на часто затапливаемых участках отремонтируют ливневую канализацию

По сообщению управы Восточного административного округа Тюмени, в 2017 году на его территории было выявлено семь основных проблемных участков ливневой канализации. В этом году там пройдут работы по ее реконструкции и ремонту.