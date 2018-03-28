В Восточном округе на часто затапливаемых участках отремонтируют ливневую канализацию

По сообщению управы Восточного административного округа Тюмени, в 2017 году на его территории было выявлено семь основных проблемных участков ливневой канализации. В этом году там пройдут работы по ее реконструкции и ремонту.

"Участок по проезду Монтажников постоянно подтапливался. Здесь частично есть ливневая канализация, которая не подключена к основному коллектору. Протяженность данного участка более 50 метров. Работы будут производиться в летний период под дорогой, в результате участок подключат к основному коллектору", — рассказал руководитель управы ВАО Александр Сухомяткин.

На 2018 год также запланированы работы по устройству недостающих элементов на участках по адресам: ул. Таллинская, 31, ул. Николая Фёдорова, 1, ул. Пермякова, 82 . Здесь оборудуют дождеприёмные колодцы, которые присоединят к общегородской сети ливневой канализации. На участках по адресам проезд 9 Мая, 7 и ул. Широтная, 199 отремонтируют водопропускные трубы, которые имеют серьезные повреждения. На улице Широтной в районе улицы Вишнёвой займутся восстановлением водопропускных канав.

"Еще один проблемный участок, что на улицы 30 лет Победы, мы диагностировали еще в прошлом году. Тогда было выявлено четыре дефекта в границах строительства развязки по ул. Монтажников – ул. 30 лет Победы. Один из недостатков уже устранен. Оставшиеся дефекты заказчик работ ГКУ ТО "Управление автомобильных дорог" запланировал ликвидировать в рамках завершения работ по строительству развязки по ул. Монтажников – ул. 30 лет Победы в 2018 году", — приводят слова Александра Сухомяткина в пресс-службе городской администрации.

В этом году на территории Тюмени будет проводиться телеинспекция ливневой канализации. После выявления проблемных участков специалисты управ разработают план мероприятий по приведению сети в нормативное состояние.