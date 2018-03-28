Олимпийская чемпионка по гандболу даст мастер-класс в Тюмени

Завтра, 29 марта, в 10 часов спортивном зале СДЮСШОР №3 пройдет мастер-класс по гандболу от Ирины Близновой. Встреча с капитаном национальной сборной России по гандболу, чемпионкой Олимпийских игр — 2016 состоится в рамках II Урало-Сибирского фестиваля по гандболу памяти Вячеслава Кондрашенкова.

"Эта встреча с олимпийской чемпионкой запланирована для учителей физической культуры тюменских школ. Ирина Близнова не только познакомит участников мероприятия с теорией, но и продемонстрирует базовые приемы в игре. Затем для всех желающих запланирована автограф –сессия и фотографии на память", — рассказала президент "Федерации гандбола Тюменской области" и организатор мастер-класса Юлия Румянцева.

Сами соревнования стартуют в Тюмени 30 марта на территории СДЮСШОР "Старт XXI век".