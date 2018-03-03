Тюмень за день: 2 марта

Погода на выходные в Тюмени: днем минус 9 и небольшой снег

В предстоящие выходные, по прогнозу виртуальных синоптиков, в Тюмени ожидаются умеренные морозы и небольшой снег.

Кадеты приглашают школьников на открытый турнир по самбо

В Тюменском президентском кадетском училище 4 марта состоится открытый турнир по самбо, посвященный Дню защитника Отечества. На соревнования приглашены спортсмены из Ишима, Ирбита, Кургана, Нижневартовска и Тюмени. Юноши 2005-2006 г.р. встретятся на ковре спортивного комплекса ТПКУ.

8 Марта по-тюменски: спектакли, концерты и много песен о любви

Тюменское концертно-театральное объединение готовит грандиозную программу к Международному женскому дню. Жителей и гостей города приглашают на праздничные концерты и спектакли.

Александр Пересторонин: президент определил ориентиры развития России в своем послании

Президент России Владимир Путин в своем послании обозначил векторы дальнейшего развития социальной сферы государства, основанные на совершенствовании системы здравоохранения, образования и культуры, отметил сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Тюменской области Александр Пересторонин.

Штраус и Моцарт в исполнении Венского филармонического оркестра прозвучат в Тюмени

Венский филармонический Штраус Оркестр выступит 15 марта на сцене Тюменской филармонии. В программе всемирно известного коллектива прозвучат произведения Гайдна, Брамса, Моцарта, Иоганна Штрауса-отца и Иоганна Штрауса-сына.