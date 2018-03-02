Штраус и Моцарт в исполнении Венского филармонического оркестра прозвучат в Тюмени

Венский филармонический Штраус Оркестр выступит 15 марта на сцене Тюменской филармонии. В программе всемирно известного коллектива прозвучат произведения Гайдна, Брамса, Моцарта, Иоганна Штрауса-отца и Иоганна Штрауса-сына.

Знаменитый европейский музыкальный коллектив с особым венским стилем сочетает в своем исполнении виртуозность с мастерством исполнения репертуара австрийской и европейской классики. Венский филармонический Штраус Оркестр успешно гастролирует по Европе и миру.

В коллективе играют не только австрийские музыканты, но и лучшие музыканты из других стран. Дирижирует оркестром венгерский маэстро Андраш Дэак. Игре на фортепиано и композиторскому искусству он обучался в Будапеште. С 1991 года дирижер управлял Дунайским симфоническим оркестром. Считается одним из лучших дирижеров Венгрии.

Маэстро регулярно выступает в качестве приглашенного дирижера в Финляндии, Словакии, Германии, Швейцарии, Испании, Израиле, Австрии и других странах. С 2000 года он был одним из ведущих дирижеров в известной серии новогодних концертов "Салют, Вена", прошедших в крупнейших городах США и Канады. За международный вклад в развитие музыкальной культуры Андраш Дэак в 2004 году был награжден в Венгрии престижным орденом рыцарского креста.

Венский Штраус-оркестр не раз посещал наш город в рамках мирового турне. Виртуозам с берегов Дуная пришлась по вкусу тюменская публика, и они снова с нетерпением ожидают новой встречи со зрителем. Концерт состоится 15 марта в концертном зале им. Гуляева Тюменской филармонии, начало в 19:00. Билеты можно приобрести здесь: http://tyumen.kassy.ru/event/984/.