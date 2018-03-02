Александр Пересторонин: президент определил ориентиры развития России в своем послании

Президент России Владимир Путин в своем послании обозначил векторы дальнейшего развития социальной сферы государства, основанные на совершенствовании системы здравоохранения, образования и культуры, отметил сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Тюменской области Александр Пересторонин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию 1 марта. Глава государства подчеркнул, что важнейшая задача, которая касается каждого, – это доступность современной, качественной медицинской помощи. Мы должны ориентироваться здесь на самые высокие мировые стандарты.

"В 2019–2024 годах на развитие системы здравоохранения из всех источников потребуется ежегодно направлять в среднем более 4 процентов ВВП. Но стремиться нужно, безусловно, к 5 процентам. В абсолютном выражении это будет означать, что общие объёмы расходов на здравоохранение должны увеличиться вдвое", - сообщил он.

Говоря о развитии сферы образования, Владимир Путин отметил, что нужно переходить и к принципиально новым, в том числе индивидуальным технологиям обучения, уже с ранних лет прививать готовность к изменениям, к творческому поиску, учить работе в команде, что очень важно в современном мире, навыкам жизни в цифровую эпоху.

"Примечательно, что эти задачи ставит перед собой уже реализующийся на территории Тюменской области при поддержке ОНФ проект "Медиастрана", который охватывает школьников, в том числе из муниципальных районов. Через знакомство с журналистикой, погружение в профессию его участники получают знания и навыки, которые в любом случае будут востребованы в жизни – это креативное мышление, умение работать в команде, способность фильтровать и анализировать информацию, ориентироваться в медиапространстве и с умом пользоваться современными коммуникативными технологиями", - прокомментировал Александр Пересторонин.

Кроме того, президент предложил запустить программу создания в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов, которые будут включать в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогут разворачивать свои экспозиции. Это должны быть настоящие центры культурной жизни, открытые для молодёжи, для людей всех возрастов.

В церемонии оглашения Послания главы государства принял участие губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Глава региона отметил важность главной стратегической задачи, обозначенной президентом, - прорывное развитие нашей страны, активное включение в конкурентную технологическую борьбу, сохранение и приумножение человеческого капитала. Все это напрямую влияет на будущее России.