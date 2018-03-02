8 Марта по-тюменски: спектакли, концерты и много песен о любви

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Тюменское концертно-театральное объединение готовит грандиозную программу к Международному женскому дню. Жителей и гостей города приглашают на праздничные концерты и спектакли.

В канун самого нежного и долгожданного праздника весны, 6 марта, Дворец культуры "Нефтяник" приглашает всех жителей и гостей города на спектакль Тобольского драматического театра "Моя жена лгунья". Это лёгкая искромётная комедия о загадочной природе женщины.

В этот предпраздничный весенний вечер гостей ДК "Нефтяник" и зрителей спектакля ждут интерактивные площадки, каждая из которых позволит приблизиться к ответу на вечный вопрос: "Чего хотят женщины?". Буфетная площадка превратится в "Романтическое кафе", где будут звучать нежные мелодии от Александра Павличенко. На паркете 3-го этажа закружится "Вальс цветов", встречать гостей чарующими звуками песен будет королева джаза Инга Лударева. Это не все приятные сюрпризы, которые ждут зрителей спектакля.

В Тюменском театре кукол 8 марта будет действовать акция "Весенний комплимент": для всех девочек до 12 лет в этот день на билеты будет действовать скидка 99% на спектакли "Красная шапочка" в Малом зале и премьерный спектакль "Муха Цокотуха" в Большом зале. Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо принести копию свидетельства о рождении ребенка в кассу Театра кукол и заполнить согласие на обработку персональных данных.

Кроме того в этот день в фойе Театра кукол можно будет сфотографироваться со сказочными персонажами, принять участие в театрализованном представлении "В гостях у сказки", а также окунуться в мир моды для девочек от Театра моды "Либерти". В зале всех зрителей будет ждать видеопоздравление.

В Тюменской филармонии 8 марта пройдет концерт "О чем поют мужчины?". В этот вечер на сцене Концертного зала им. Гуляева выступят звездные исполнители, лауреаты международных конкурсов, которые уже покорили своим творчеством сердца миллионов россиян: солист большого театра Сергей Плюснин, победитель телепроекта "Живой звук" Сергей Дудинский и лауреат международного конкурса "Романсиада" Сергей Петрищев. В программе прозвучат золотые хиты зарубежной и советской эстрады – песни о любви и незабываемых встречах.

Тюменский Большой драматический театр в Международный женский день покажет на Большой сцене бессмертную трагедию Шекспира "Ромео и Джульетта". "Ромео и Джульетта" – это мир любовных переживаний, мир вражды и ненависти, мир дружбы и преданности, полный безудержной игры, иронии, юношеского максимализма и остроты чувств. Мир, созданный много веков назад, но так напоминающий нашу современную жизнь.

9 марта в Тобольском драматическом театре им. П.П.Ершова пройдет акция "Пригласи маму в театр". Здесь пройдет льготный показ спектакля "Ханума".

10 марта с Международным женским днем всех дам поздравит поэт, композитор, исполнитель Сергей Дьяконов-Дьяченков. Концерт пройдет 10 марта в Большом зале ДК "Нефтяник". Неповторимый саунд прославленного тюменского джаз-оркестр "Золотая труба" под управлением Тимура Бахрова дополнят музыкальную палитру концерта. В программе "Это говорит любовь.." прозвучат авторские произведения: "По берегам Туры", "Вальс на набережной", "Это говорит любовь" и другие, а также состоится премьера песни "Полюби меня сердцем".

11 марта завершит череду праздничных концертов повторный показ спектакля Тюменского драматического театра им. П.П. Ершова на сцене ДК "Нефтяник".

"Тюменское концертно-театральное объединение" поздравляет милых, прекрасных дам с наступающим праздником! Проведите праздничные выходные с нами, получите заряд весеннего настроения, порадуйте себя и своих близких.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.