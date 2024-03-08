Моор: "Дорогие женщины, вы - сердце каждой семьи!"

Губернатор Александр Моор поздравил жительниц Тюменской области с Международным женским днем. В поздравлении он отметил, что женщины умело совмещают работу и заботу о родных и близких, бережно хранят очаг своей семьи и вносят большой вклад в развитие Тюменской области и всей России: