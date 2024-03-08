Моор: "Дорогие женщины, вы - сердце каждой семьи!"

Губернатор Александр Моор поздравил жительниц Тюменской области с Международным женским днем. В поздравлении он отметил, что женщины умело совмещают работу и заботу о родных и близких, бережно хранят очаг своей семьи и вносят большой вклад в развитие Тюменской области и всей России:
Дорогие женщины, от всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем! Желаю огромного счастья, любви, заботы и успехов во всех начинаниях. Пусть этот день будет наполнен радостью и яркими эмоциями. С 8 Марта!
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