Моор: "Дорогие женщины, вы - сердце каждой семьи!"

11:07 08 марта 2024
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Губернатор Александр Моор поздравил жительниц Тюменской области с Международным женским днем. В поздравлении он отметил, что женщины умело совмещают работу и заботу о родных и близких, бережно хранят очаг своей семьи и вносят большой вклад в развитие Тюменской области и всей России:

Дорогие женщины, от всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем! Желаю огромного счастья, любви, заботы и успехов во всех начинаниях. Пусть этот день будет наполнен радостью и яркими эмоциями. С 8 Марта!

Теги: 8 марта , Александр Моор , поздравления
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