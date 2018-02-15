Тюмень за день: 15 февраля

На Цветном бульваре пройдет флешмоб в поддержку тюменских пельменей

Второй гастрономический фестиваль "Пельмени Тюмени" завершится на этих выходных народным гулянием на Цветном бульваре. 17 февраля с 12 до 17 часов здесь пройдет масштабная дегустация пельменей и вареников, игры и соревнования.

Тюменские школьники уходят на карантин

С 16 по 22 февраля включительно во всех школах Тюмени объявлен карантин для предупреждения распространения ОРВИ и гриппа. На время карантина также приостановят занятия по дополнительному образованию обучающихся, спортивные и культурно-массовые мероприятия.

Резиденты Кремниевой долины раскроют тюменцам секреты успешного стартапа

Семинар на тему "Стартапы от А до Я. Как привлечь венчурного инвестора?" пройдет в субботу 17 февраля в 10.00 в атриуме Тюменского технопарка. Секретами работы на венчурном рынке поделятся с тюменцами резиденты Кремниевой долины. Мероприятие состоится в рамках Школы инновационного мышления в формате онлайн.

Депутат Тюменской гордумы предложила увеличить компенсацию на питание школьников

В 2017 году около четверти средств, заложенных в бюджете на организацию питания обучающихся в образовательных учреждениях города, остались не израсходованными. Исходя из этого, депутат гордумы Наталья Проскурякова предложила администрации муниципалитета предусмотреть при формировании бюджета-2019 увеличение компенсаций до 17 рублей в день на одного школьника. Сейчас эта цифра составляет 12 рублей 40 копеек.