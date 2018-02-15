Депутат Тюменской гордумы предложила увеличить компенсацию на питание школьников

В 2017 году около четверти средств, заложенных в бюджете на организацию питания обучающихся в образовательных учреждениях города, остались не израсходованными. Исходя из этого, депутат гордумы Наталья Проскурякова предложила администрации муниципалитета предусмотреть при формировании бюджета-2019 увеличение компенсаций до 17 рублей в день на одного школьника. Сейчас эта цифра составляет 12 рублей 40 копеек.

Речь о финансировании и организации питания в образовательных учреждениях шла на заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам в Тюменской гордуме 14 февраля.

Как следует из доклада директора департамента образования Вячеслава Воронцова, в 2017 году на финансовое обеспечение организации питания в общеобразовательных учреждениях было запланировано 312,47 млн, в частных – 1,522 млн и на поддержку сирот - 2,106 млн рублей. Размер ежедневной компенсации составляет 12,40 рубля на одного обучающегося по основной общеобразовательной программе, 45 – на ребенка из малоимущей семьи, 123 – на обучающегося по адаптированной общеобразовательной программе, 268,5 – на проходящего учебные сборы и 192,3 рубля – на сирот или оставшихся без попечения родителей.

"Цель данных мероприятий – увеличение охвата обучающихся услугой питания. Сегодня охват составляет 98-99 процентов – почти все дети питаются в наших школьных столовых. При этом надо учитывать, что в последние годы у нас наблюдается существенный прирост контингента в общеобразовательных организациях: с 71 409 в 2015 году до 93495 школьников в 2017-м, отметил Воронцов.

Однако предусмотренные программой деньги освоены не полностью. Фактический, то есть кассовый расход составил 74 %, или 212,969 млн рублей. Высвобожденные деньги в рамках уточненного ассигнования были перераспределены, в том числе 18,869 млн рублей дополнительно направлено на присмотр и уход за детьми в частных общеобразовательных организациях, 3,155 млн – на содержание детей в группах полного дня и 3,407 - на текущий ремонт школ. Остальные средства вернулись в казну.

Анализируя цифры, депутат Наталья Проскурякова отметила, что количество детей в последнее время увеличилось почти на 25 процентов, но при этом департамент сэкономил на организации питания почти 26 процентов. Как так получается? Аналогичный вопрос задал и Мурат Тулебаев.

Как пояснил Воронцов, средства на эти цели всегда закладываются приблизительно, исходя из опыта работы в предыдущие годы, ее невозможно точно спрогнозировать, так как бывают карантины, когда дети вообще не питаются, а соответственно, компенсировать нечего. Или же, как в случае с питанием для детей из семей малообеспеченных или же попавших в трудную жизненную ситуацию, заявлений на предоставление льготы будет больше или меньше. В 2017 году большая экономия произошла как раз таки по этой части: запланирована компенсация питания чуть более 13 тысяч детей из малообеспеченных семей, а заявок было подано на льготу лишь 9,6 тысячи.

"Раз средства остались, то можно было бы увеличить размер компенсации для этой категории школьников?" - прозвучал вопрос из зала. "В 2017 году не полностью освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные на организацию питания по категории детей из малоимущих семей – 75 миллионов рублей. Субсидию перестали получить 3 442 человек. Скажите: что произошло? Уровень жизни у них улучшился? И еще: что помешало неосвоенные деньги перераспределить на увеличение нормативов именно для этой категории? Я еще в 2015 году направлял письмо в администрацию с просьбой об увеличении в части субсидирования расходов на питание", - сообщил Тулебаев.

Как еще раз пояснил Воронцов, компенсация на питание для этой категории носит заявительный характер. "Из предыдущих бюджетов мы формировали возможное количество получателей по 45 рублей, но в прошлом году их оказалось меньше, чем мы планировали. В этом году рассмотрим такую возможность. Сейчас полугодие пройдет – будет понятно, какое количество таких детей у нас оказалось. Тогда можно будет что-то спрогнозировать на второе полугодие, и, я думаю, предпринять какие-то шаги", - отметил директор департамента образования.

Однако заместитель главы администрации Тюмени Вера Соловьева к теме временного увеличения подобных выплат относится более скептично: "Эти деньги идут к нам в качестве балансируемых расходов, попадая в наш бюджет, они становятся городскими деньгами. Мы получаем сегодня в части компенсации на питание детей в трудной жизненной ситуации 33 рубля, а наша цена на эту категорию идет 45 рублей. Сегодня у нас есть ощущение, что можно увеличить компенсацию, но где гарантия, что завтра мы выдержим поднятую сумму. А когда речь идет о большом количестве потребителей услуги, то такие раскачивания вправо-влево чреваты, поэтому мы очень осторожно в этом направлении двигаемся".

Депутат Екатерина Вешкурцева по этой проблеме привела конкретный пример: в детсадах компенсировали питание детей, которых воспитывают мамы-одиночки, сумма составляла 450 рублей, но когда из-за нехватки средств эта сумма снизилась до 330 рублей, то потребовалась большая разъяснительная работа, люди требовали обосновать уменьшение суммы. "Точно так же и здесь: сейчас есть средства – увеличили, а потом (характер же заявительный) принесли больше справок, подтвердили, что малообеспеченные, а средств в бюджете уже нет – и как мы будем выглядеть перед населением? Я думаю, что здесь взвешенные решения принимаются. Эта система доказала свою эффективность", - поделилась своим мнением депутат.

С каждым годом число детей в образовательных учреждениях растет. В этом году, опять же пока пр приблизительным подсчетам департамента образования, ряды школьников могут пополниться на пять тысяч человек. Однако это не может помешать увеличить в будущем размер ежедневной компенсации с 12,40 рубля на одного обучающегося по основной общеобразовательной программе, уверена Наталья Проскурякова. "В последние годы из выделенных средств мы осваиваем, грубо говоря, около 80 %. Можно ли увеличить на эту разницу компенсацию – вместо 12,40 рублей до 17 рублей на 2019 год?" - обратилась к представителям администрации Тюмени депутат. Получив от директора городского департамента образования ответ о том, что данный вопрос актуален, Проскурякова посоветовала ему оформить соответствующее предложение для дальнейшего рассмотрения в Тюменской городской думе.

Тихонова Татьяна