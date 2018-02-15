На Цветном бульваре пройдет флешмоб в поддержку тюменских пельменей

Второй гастрономический фестиваль "Пельмени Тюмени" завершится на этих выходных народным гулянием на Цветном бульваре. 17 февраля с 12 до 17 часов здесь пройдет масштабная дегустация пельменей и вареников, игры и соревнования.

По сообщению организаторов, в 14 часов порядка сотни волонтеров города выстроятся во фразу "ПЕЛЬМЕНИ ТЮМЕНИ", а потом перестроятся в "НАШ ВЫБОР".

"Эта зрелищная акция, подготовленная Российским движением школьников и волонтерскими организациями города, направлена на привлечение внимания к местным товаропроизводителям пельменей и вареников и создание у гостей фестиваля хорошего настроения", — сообщается на сайте городской администрации.

Организатором мероприятия выступают компания ООО "Прайда" и и департамент потребительского рынка администрации Тюмени. Во время пельменного праздника можно будет попробовать и купить понравившиеся пельмени и вареники тюменских производителей, а также проголосовать за самые достойные из них.