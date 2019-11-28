Сотрудники правительства Тюменской области оценили продукцию компании "Золотые луга"

Фото: АО "Золотые луга"

В рамках продолжения выставочных мероприятий "Золотая осень-2019", посвященных развитию молочной отрасли в регионе, в правительстве Тюменской области состоялась дегустация продукции компании "Золотые луга".

На мероприятии был представлен весь ассортимент продуктов торговых марок "Золотые Луга", "Живи здорОво!" и "Ситниковское". Желающих продегустировать продукцию компании нашлось немало. Многие отметили, что знакомы с товарами компании и часто приобретают продукцию в магазинах.

Помимо дегустации проходило анкетирование, в нем приняли участие 60 человек. Анализ показал, что 98% респондентов покупают продукцию компании "Золотые луга", более половины из них делают это не реже 1-2 раза в неделю. Самые популярные продукты – это сметана, творог, молоко и сливочное масло. Примечательно, что 95% опрошенных оценили молочные продукты производителя на "отлично" и хорошо". Основными критериями стали вкус, свежесть, натуральность и качество.

В ходе анкетирования также выяснилось, что чаще всего посетители дегустации приобретают товары в упаковке пюр-пак, так как они экологичные и имеют больший срок хранения.

Особым спросом на самом мероприятии пользовались сыры и сметана "Золотые луга", а также линейка кисломолочных продуктов торговой марки "Живи здорОво!". Сотрудники правительства региона не только попробовали продукцию, но и задали вопросы представителям компании об особенностях ее производства.

Так, про работу интернет-магазина и сервиса бесплатной доставки молочной продукции на дом и в офис от компании "Золотые луга" https://dostavka.zolotie-luga.ru/ большинство респондентов услышали впервые. Участники мероприятия при этом отмечали, что данный формат покупок для них удобен и привлекателен, поэтому уже в ближайшее время они планируют воспользоваться данной услугой. Тем более, что каждый из них получил промокод на дополнительный подарок к первому заказу через интернет-магазин "Золотые луга".

"Формат данного мероприятия позволяет потребителям познакомиться с полным ассортиментом продукции производителя, ведь на полках в магазинах зачастую представлено не все разнообразие продуктов. До конца года такие дегустации будут проходить с участием других компаний молочной сферы региона. Стоит отметить конструктивное сотрудничество департамента АПК Тюменской области и АО "Золотые луга". Компания всегда ответственно подходит к презентации своей продукции и ищет новые подходы к потребителям", - отметила главный специалист отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Татьяна Прокудина.

Компания "Золотые луга" активно участвует в выставках, ярмарках, проводит дегустации на постоянной основе, выступает партнером социально значимых мероприятий и городских праздников.

"Мы стараемся проводить выездные мероприятия на постоянной основе. Это возможность напомнить потребителям об ассортименте, рассказать о новинках, презентовать производство, а также получить обратную связь от тех, для кого мы работаем в первую очередь. Добросовестное отношение к делу и уважение к покупателю – вот главные принципы, которыми руководствуется АО "Золотые луга" в своей работе", - прокомментировала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Она подчеркнула, что один из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири не использует вредных добавок, искусственно продлевающих срок годности товара. Приоритетным является производство продукции, в безопасности и качестве которой не приходится сомневаться. Это обеспечивается благодаря строгим соблюдениям старейших традиций производства.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.