В Тюмени и Кургане пройдут бесплатные дегустации молочной продукции

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Жители Тюмени и Кургана смогут лично оценить вкус и качество натуральных молочных продуктов от компании "Золотые луга" на бесплатных дегустациях. Мероприятия пройдут в течение января в разных торговых точках.

В Тюмени попробовать продукцию можно будет 24 и 25 января в гипермаркетах "Магнит" на ул. Одесской, 31 и "Ашан" на ул. Менделеева, 1, а также в супермаркетах "Метрополис" на ул. Монтажников, 45 и Газовиков, 33. Курганцев ждут 30 и 31 января в "Метрополисе" в ТРЦ "Рио" на улице Тимофея Невежина, 3 стр. 10. Дегустации будут проходить с 16:00 до 19:00.

Производитель заботится о здоровье своих потребителей, предлагая свежие и вкусные продукты, изготовленные из высококачественного молока. На дегустации можно будет убедиться в этом лично, попробовав, например, питьевые йогурты уникальной десертной коллекции с насыщенными вкусами "Черничный пирог" и "Печеное яблоко-корица". Эти продукты были разработаны на основе предпочтений потребителей в формате фокус-группы, потому пользуются неизменным спросом уже на протяжении нескольких лет.

Также участникам предложат полезную ряженку с гранолой – кисломолочный продукт, аналогов которого нет на молочном рынке. Продегустировать можно будет нежный творог 9% жирности, сыр "Голландский" и освежающий кефир 2,5%. Это прекрасная возможность открыть для себя новые вкусы и оценить пользу натуральных молочных продуктов от местного производителя.

Молочные продукты — важная часть здорового рациона, источник кальция, белка и других ценных микроэлементов, необходимых для поддержания иммунитета и хорошего самочувствия. "Золотые луга" известны своим вниманием к качеству и натуральному составу продукции. Подтверждение тому – высокая оценка экспертов на специализированных фестивалях и конкурсах, получение престижных наград, а также признание самих потребителей, которые среди огромного разнообразия на полках в магазинах выбирают именно эту "молочку".