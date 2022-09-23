Компания "Золотые луга" проведет марафон дегустаций молочной продукции в гипермаркетах

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Серия дегустаций молочной продукции от компании "Золотые луга" состоится в гипермаркетах Тюмени, Омска и Омской области. Жители и гости городов смогут попробовать и оценить "молочку" торговых марок "Золотые луга" и "Живи ЗдорОво!".

С 23 сентября стартует дегустация в гипермаркетах "Ашан" (ул. Д. Менделеева, 1 и ул. Тимофея Чаркова, 60) с 16:00 до 19:00 и в магазинах сети "Магнит" с 15:00 до 18:00 по адресам: ул. Мельникайте, 126/3, ул. Одесская, 49 и ул. Народная, 7.

В гипермаркете "Ашан" дегустации также будут продолжаться 24, 30 сентября, 1, 7, 8, 14 и 15 октября с 16:00 до 19:00.

24 сентября и 1 октября дегустация с 13:00 до 16:00 будет проходить в сети гипермаркетов "Лента" в Тюмени по адресам: ул. Мельникайте, 139, ул. Алебашевская, 19, ул Народная, 76.

Посетителям предложат попробовать натуральные сыры "Голландский" и "Пошехонский", творог, сметанку, кефир, кисломолочные напитки уникальной оздоровительной линейки "Живи здорОво!" - наринэ с фруктовыми наполнителями и биопростоквашу. Также можно будет продегустировать новинку 2021 года – питьевые йогурты десертной коллекции со вкусами "Черничный пирог" и "Печёное яблоко-корица".

30 сентября с 16:00 до 19:00 и 15 октября с 12:00 до 15:00 стенд "Золотые луга" будет работать сразу в шести гипермаркетах "Лента" в Омске и Омской области.

Омичам предложат молоко 2,5% и 3,2% жирности, сметану 15% и 20%, кефир, снежок, клубничный йогурт торговой марки "Золотые луга" и кисломолочные продукты "Живи Здорово!" - ацидофилин с сахаром, наринэ со вкусами "Малина – облепиха" и "Черника – клюква".

Всех желающих попробовать и оценить продукцию приглашают в гипермаркеты по адресам: Омский район, село Пушкино, Красноярский тракт, 22, А. В Омске: ул. 70 лет Октября, 25/3, 21-я ул. Амурская, 21, ул. Лукашевича, 35, Сибирский проспект, 7, ул. 10 лет Октября, 190.

Вся продукция, представленная на дегустации, будет доставлена напрямую с завода. "Золотые луга" производит продукты из отборного молока-сырья, не использует искусственных добавок, а также технологии, которые бы ускоряли процесс изготовления или увеличивали бы сроки годности.

Компания уделяет большое внимание качеству: вся продукция изготавливается по выверенным технологиям, с соблюдением рецептур и ГОСТа. На предприятии сохраняют традиции, внедряя при этом современное оборудование, чтобы обеспечить безопасность и высокое качество продуктов.

"Мы часто устраиваем дегустации, чтобы познакомить потребителей с разными продуктами, дать им возможность попробовать для себя что-то новое или убедиться в качестве уже любимых товаров. Такие мероприятия позволяют получить обратную связь, узнать мнение покупателей, выстроить доверительный диалог. Это дает нам мотивацию развиваться, держать высокий уровень качества производимой продукции. Приглашаем всех желающих оценить натуральный вкус и свежесть молочных и кисломолочных продуктов!", - прокомментировала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.

В 2021 году компания "Золотые луга" расширила ассортимент кисломолочной продукции, выпустив десертную коллекцию питьевых йогуртов. Напитки обладают уникальными вкусами, которые производитель выбрал на основе мнения потребителей.

В 2022 году филиал АО "Золотые луга" – молочный комбинат "Ситниковский" – отмечает 90-летний юбилей. Завод является одним из первых молочных предприятий Тюменской области.