Компания "Золотые луга" стала частью больших праздников в Омске и Челябинске

Фото предоставлено пресс-службой АО "Золотые луга"

Компания "Золотые луга" стала частью масштабных городских праздников, которые проходили в Омске и Челябинске в минувшие выходные. Жители двух крупных городов смогли познакомиться с продукцией одного из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири, а также попробовать на вкус свежие и полезные кисломолочные продукты в рамках дегустации, сообщили в пресс-службе компании.

3 августа в Челябинске состоялся фестиваль активного образа жизни "Fresh fest". Сотни жителей и гостей уральского города собрались в ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина на ярком событии этого лета. В программе мероприятия были вокальные выступления, мастер-классы для детей и взрослых, спортивные состязания и детские забавы. Участником площадки "Фудкорт" стало АО "Золотые луга". Компания проводила для всех желающих дегустацию полезных кисломолочных продуктов "Живи здорОво!", а юные гости праздника могли получить в подарок фирменные воздушные шары. Кроме того, пакеты со вкусными наборами от "Золотых лугов" могли получить самые активные участники конкурсов и интерактивов на других площадках фестиваля.

4 августа "Золотые луга" вместе с жителями Омска праздновали День города. На одной из площадок омичи участвовали в дегустации продукции, малыши радовались воздушным шарикам. Наринэ, ацидофилин, биопростокваша, кефир с лактулозой – полезные лакомства никого не оставили равнодушными.

"Неизменно компания "Золотые луга" принимает участие в крупных городских мероприятиях, фестивалях, которые проходят в городах присутствия. Мы стремимся разделить праздник с горожанами, подарить им радость, хорошее настроение, угостить вкусным перекусом и получить обратную связь. С удовольствием дарим подарки, поощряем участников спортивных конкурсов и любителей здорового образа жизни", - отметила начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.