Тюменские школьники уходят на карантин

С 16 по 22 февраля включительно во всех школах Тюмени объявлен карантин для предупреждения распространения ОРВИ и гриппа. На время карантина также приостановят занятия по дополнительному образованию обучающихся, спортивные и культурно-массовые мероприятия.

Как сообщили в департаменте образования Тюмени, карантин объявлен на основании решения санитарно-противоэпидемической комиссии.