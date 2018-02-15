Тюменские школьники уходят на карантин

С 16 по 22 февраля включительно во всех школах Тюмени объявлен карантин для предупреждения распространения ОРВИ и гриппа. На время карантина также приостановят занятия по дополнительному образованию обучающихся, спортивные и культурно-массовые мероприятия.
Как сообщили в департаменте образования Тюмени, карантин объявлен на основании решения санитарно-противоэпидемической комиссии.
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