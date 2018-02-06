Тюмень за день: 5 февраля

Тюменские врачи помогли ребенку, проглотившему "сердце"

В Тюмени одной из последних находок врачей приемного отделения детского стационара ОКБ №2, куда ежедневно поступают дети с подозрением на наличие инородного тела в желудочно-кишечном тракте, стало выпуклое пластиковое сердечко ярко-красного цвета.

"Мужчины в тапочках" выйдут на сцену Тюменской филармонии

Популярные актеры разыграют историю на троих "Мужчины в тапочках" 22 февраля на сцене Тюменской филармонии. В спектакле заняты Мария Порошина, Андрей Ильин и Александр Феклистов.

Российские и зарубежные студенты-нейрохирурги поборются за призы губернатора Тюменской области

Федеральный центр нейрохирургии станет площадкой проведения международной студенческой олимпиады по нейрохирургии на приз губернатора Тюменской области Владимира Якушева, которая запланирована на 3–4 апреля 2018 года.

В тюменском музейном комплексе проведут перфоманс в память о Пушкине

Необычное театральное действие впервые пройдет на площадке Музейного комплекса имени Словцова 9 февраля.

В Тюмени пройдут всероссийские соревнования по боулингу с призовым фондом в 2 млн рублей

С 17 по 25 февраля в областном центре состоятся всероссийские соревнования по боулингу, а также турниры "Brooklyn Open 2018" и "Сеньор-тур". Участниками всероссийский соревнований станут российские боулеры, в турнире "Brooklyn Open 2018" смогут принять спортсмены зарубежных стран, а в "Сеньор-туре" — опытные боулеры старше 40 лет.