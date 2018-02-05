Российские и зарубежные студенты-нейрохирурги поборются за призы губернатора Тюменской области

Федеральный центр нейрохирургии станет площадкой проведения международной студенческой олимпиады по нейрохирургии на приз губернатора Тюменской области Владимира Якушева, которая запланирована на 3-4 апреля 2018 года.

Принять участие в олимпиаде смогут студенты любых курсов медицинских вузов. Пройти регистрацию можно онлайн на сайте http://1nca.ru/3-4-aprelya или на месте проведения испытаний.

"Олимпиада организована с целью выявления в России и за рубежом наиболее талантливых и целеустремленных студентов, способных стать выдающимися нейрохирургами, для дальнейшей их подготовки в ординатуре кафедрой нейрохирургии университета им. И.М. Сеченова на базе ФЦН Тюмени, с последующим вхождением их в "золотой кадровый фонд Тюменской области", - рассказал заместитель главного врача ФЦН Тюмени по перспективному развитию Андрей Машкин.

Олимпиада проводится под эгидой Всемирной академии нейрохирургии и патронажем губернатора Тюменской области Владимира Якушева, стоявшего у истоков создания Федерального центра нейрохирургии в Тюмени.

Во многом благодаря поддержке главы и правительства региона ФЦН Тюмени сегодня является мировым нейрохирургическим референц-центром, оснащен самым современным оборудованием и реализует собственные образовательные программы подготовки кадров.

С момента начала образовательной деятельности силами Ассоциации нейрохирургов Тюменской области в сотрудничестве с международными ассоциациями WANS (Всемирная ассоциация нейрохирургов), ASNS (Азиатский конгресс нейрохирургов), EANS (Европейская ассоциация нейрохирургических обществ), WFNS(Всемирная федерация нейрохирургических обществ) проведено свыше 47 образовательных мероприятий (из них 27 – международных), на которых обучено более 900 врачей из 28 стран мира.

"Большое число нейрохирургов, включая специалистов ФЦН, обучаясь на всех этих мероприятиях, получили возможность такого профессионального роста, которого не имеет ни один зарубежный, а тем более российский нейрохирург. Большие возможности для подготовки будущих специалистов открывает созданная на базе нашего учреждения кафедра нейрохирургии Сеченовского университета, за счет объединения научных практик и знаний ведущего медицинского вуза страны с опытом и оборудованием ФЦН", - подчеркнул главный врач центра, профессор Альберт Суфианов.

Организаторами олимпиады выступают правительство Тюменской области, кафедра нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), World Academy of Neurological Surgery, региональная общественная организация "Ассоциация нейрохирургов Тюменской области", Neurosurgical TV.