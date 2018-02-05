В Тюмени пройдут всероссийские соревнования по боулингу с призовым фондом в 2 млн рублей

С 17 по 25 февраля в областном центре состоятся всероссийские соревнования по боулингу, а также турниры "Brooklyn Open 2018" и "Сеньор-тур". Участниками всероссийский соревнований станут российские боулеры, в турнире "Brooklyn Open 2018" смогут принять спортсмены зарубежных стран, а в "Сеньор-туре" — опытные боулеры старше 40 лет.

На тюменских стартах в боулинг-центре "Brooklyn Bowl" ожидается до 250 спортсменов из 7 стран и 22 регионов России. В том числе планируется участие спортсменов из Израиля, Финляндии, Литвы, Латвии, Узбекистана, Казахстана, Молдовы и Белоруссии.

Организаторы отмечают, что соревнования "Brooklyn Open" — единственные соревнования в России, впервые санкционированные Европейской федерацией боулинга (ETBF) в 2018 году. Призовой фонд соревнований составляет 2 миллиона рублей и является самым крупным из всех известный ранее в России.

Учредителями и организаторами соревнований выступают министерство спорта РФ, Федерация боулинга России, Федерация боулинга Тюменской области и ООО "Бруклин Боул".