Известная телеведущая Алла Михеева провела "острый репортаж" из тюменского боулинг-клуба

Фото организаторов турнира

Телеведущая программы "Вечерний Ургант" Алла Михеева побывала в Тюмени на третьем международном турнире BrooklynOpen. Об увиденном она рассказала в рубрике "Острый репортаж". Сюжет вышел в эфир 15 марта на Первом.

В беседе с Иваном Ургантом он отметила, что из Тюмени - и Собянин, и биатлон. А также сказала, что оттуда русский боулинг. "Или ему там не дают умереть", - высказала мнение Алла Михеева.

"Острый репортаж" телеведущая вела прямо у дорожек боулинг-клуба. Она не только познакомилась с участниками соревнований, но и сама попробовала себя в этом виде спорта. Сначала предложила сыграть на щелбан и выбила страйк, но после не смогла показать высоких результатов, несмотря на многочисленные советы от других участников.

Затем Алла Михеева предложила президенту Федерации боулинга Тюменской области Вадиму Корякову провести переговоры со школами, чтобы водить детей не на лыжи, а на боулинг. Однако тот ответил, что в регионе в приоритете биатлон и дзюдо.

Вадим Коряков подарил Ивану Урганту шар для боулинга, его репортер презентовала в студии. Как признался телеведущий, снаряд подошел ему идеально, пишет "Вслух.ру".