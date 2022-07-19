Тюменские боулеры взяли три первых места и одно третье на всероссийских соревнованиях

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Всероссийские соревнования по боулингу проходили в Тюмени, за победу боролись 100 спортсменов из 14 регионов РФ, в том числе 32 представителя Тюменской области.

В копилке нашей сборной – три первых места и одно третье. Кобельков Максим занял первое место в личном зачете, Шумикина Юлия и Яковлева Анастасия - лидеры парных соревнований, в командных первое место заняли Кононов Александр, Челпанов Дмитрий, Абдуллин Артур, третье - Шумикина Юлия, Середенко Галина, Яковлева Анастасия.

У женщин в личном зачете лидером стала Султанова Ландыш из Татарстана, в парных соревнованиях среди мужчин первое место заняли ее земляки Медведицков Александр и Зубков Артемий, в смешанных отличались также представители Татарстана Вологин Геннадий и Лозовая Людмила. В командном зачете у женщин победили Мохирева Юлия, Султанова Ландыш, Ополева Анастасия, ХМАО-Югра.

Член правления Федерации боулинга Тюменской области Наталья Корякова:

Тюменская федерация активно принимает участие во всех соревнованиях, которые проводятся в России. В прошлом году наши спортсмены стали победителями на чемпионате России в Новосибирске в командном зачете (3 человека). За последние два года у нас появились свои мастера спорта России - Дукшанин Андрей, Коряков Вадим, Челпанов Дмитрий, Кобельков Максим.

В Тюменской области федерация на сегодня объединяет 60 человек, среди них 11 кандидатов в мастера спорта и 7 мастеров спорта! За последние два года федерация выросла по численности в два раза.

Сейчас спортсмены начинают подготовку к предстоящим всероссийским соревнованиям. Уже в сентябре они участвуют в Омске, затем поборются за Кубок России в Красноярске, в октябре - чемпионат УрФО в Екатеринбурге, а в ноябре - всероссийские соревнования в Новосибирске.