На Цветном бульваре в Тюмени за лето проведут масштабный ремонт инженерных сетей

Масштабный ремонт инженерных сетей на Цветном бульваре планирует провести УСТЭК, работы продлятся с мая по август, сообщили в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.

Планируется замена в общей сложности почти километра тепловых сетей. Для обеспечения наиболее безопасных условий дальнейшей долгосрочной эксплуатации их перенесут в каналы.

"Сети, пересекающие бульвар во всех направлениях, были построены более 20 лет назад, в настоящее время они близки к исчерпанию эксплуатационного ресурса. При этом участки сети выполняют важную функцию в теплоснабжении города – соединяют территории Калининского и Центрального административных округов. ... Реконструкция позволит повысить надежность теплоснабжения и безопасность центральной части города", - пояснили важность предстоящих работ в департаменте.

На время ремонта аттракцион "Автодром" и кафе мороженого "Робокафе" перенесут. Полностью перекроют пешеходную зону в районе фонтана "Времена года" и парковку возле цирка. Ограничат на время движение транспорта в районе пересечения улиц Герцена и Грибоедова.

Этапы проведения работ и их точные сроки будут уточнены в ходе подготовительных мероприятий. Сроки перекрытия дорожного движения, пешеходных зон и места размещения пешеходных мостиков будут сообщаться непосредственно перед началом работ. Ремонт сетей синхронизируют с проведением ежегодных гидравлических испытаний.

Модернизация коммунальной инфраструктуры - один из приоритетов национального проекта "Инфраструктура для жизни".