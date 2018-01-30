Тюмень за день: 29 января

18:15 29 января 2018
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

В Музейном комплексе Словцова откроется новая выставка

В Тюмени в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в рамках проекта обменно-выездных выставок Тюменского регионального отделения Союза художников России откроется выставка художников Татарстана.

Тюменцам расскажут, как получить образование в Канаде, США, Чехии и других странах

Выставка "Образование за рубежом: время принимать решение!" пройдет во вторник, 30 января, c 13:00 до 19:00 в одном из- конференц-залов отеля DoubleTree by Hilton (Орджоникидзе, 46).

В Тюмени готовятся к "Лыжне России"

Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" стартует в Тюмени 10 февраля в 10.30. Местом проведения состязаний вновь станет стадион Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 2).

В 19 тюменских селах появился бесплатный Wi-Fi

В 2017 году доступ к бесплатному беспроводному интернету появился у жителей девятнадцати поселков и деревень в Заводоуковском, Исетском, Ишимском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском, Тобольском, Тюменском, Упоровском и Ярковском районах. Таков итог реализации "Ростелекомом" федеральной программы устранения цифрового неравенства (УЦН) для населенных пунктов Тюменской области численностью от 250 до 500 жителей.

Погода в Тюмени: незначительное потепление и сильный ветер

По прогнозу виртуальных синоптиков, в ближайшую неделю сильных морозов в Тюмени не ожидается, однако ветер не даст почувствовать потепление в полной мере.

 

Теги: Тюмень за день
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