Тюменцам расскажут, как получить образование в Канаде, США, Чехии и других странах

15:40 29 января 2018
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killiancreative.com

Выставка "Образование за рубежом: время принимать решение!" пройдет во вторник, 30 января,

c 13:00 до 19:00 в одном из- конференц-залов отеля DoubleTree by Hilton (Орджоникидзе, 46).

Мероприятие организует оператор международного образования Students International. Информация ориентирована на выпускников вузов, средних общеобразовательных учреждений, школьников и желающих пройти языковые курсы во время каникул.

Участники встречи узнают, как получить высшее образование в Чехии, сколько стоит учеба в канадском Thompson Rivers University, чему учиться в Австралии, чтобы потом можно было получить работу и так далее. Желающим предложат мастер-класс "Типичные ошибки при сдаче теста IELTS".

Подробности можно посмотреть здесь.

Теги: Австралия , высшее образование , заграница , Канада , образование , США , Чехия
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