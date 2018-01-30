В Тюмени готовятся к "Лыжне России"

Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" стартует в Тюмени 10 февраля в 10.30. Местом проведения состязаний вновь станет стадион Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 2).

В программе "Лыжни России" — соревновательные забеги на 5 и 10 км, VIP-гонка среди представителей власти, депутатов, руководителей учреждений и именитых тюменских спортсменов, а также массовый забег на 1 км среди школьников, студентов, воспитанников детсадов и семейных команд.

Победителей и призеров "Лыжня России" на дистанциях 5 и 10 км ждут традиционные медали и дипломы.

Организаторы отмечают, что на мероприятии будет работать платный прокат лыжного инвентаря.

Регистрация участников пройдет с 7 по 9 февраля (время работы: 7–8 февраля с 10.00 до 18.00, 9 февраля с 10.00 до 19.00) в МАУ ДО СДЮСШОР № 2 города Тюмени (ул. Луначарского, 10). В день соревнований регистрация проводиться не будет.

Для участия в забегах спортсменам необходимо предоставить следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку-допуск врача (участники массовых соревнований до 17 лет включительно предоставляют медицинскую справку (заявку с медицинским допуском), участники массовых соревнований в возрасте от 18 лет и старше предоставляют медицинскую справку (заявку с медицинским допуском) или личную подпись в карточке участника, подтверждающую персональную ответственность за собственную жизнь и здоровье на период проведения мероприятия). Участники спортивных забегов на 5 и 10 км в обязательном порядке предоставляют медицинский допуск и полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. Оформить полис страхования можно будет и на регистрации с 7 по 9 февраля.

Более подробная информация по телефону: 8 (3452) 283-351.

Фото: группа "Лыжня России в Тюмени" / vk.com