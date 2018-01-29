В Музейном комплексе Словцова откроется новая выставка

В Тюмени в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в рамках проекта обменно-выездных выставок Тюменского регионального отделения Союза художников России откроется выставка художников Татарстана.

Выставка посвящена 80-летнему юбилею Союзу художников Татарстана (Союз художников ТатАССР был основан в 1936 году), сообщают в департаменте культуры Тюменской области.

Выставка знакомит зрителей с произведениями современных мастеров изобразительного искусства республики, в их числе народный художник России И. Рафиков, заслуженные художники России С. Кузьминых, В. Попова, В. Скобеев, С. Скоморохов, Г. Эйдинов, Ш. Шайдуллин, член-корреспондент Российской Академии художеств, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Ф. Халиков, народные художники Республики Татарстан В. Аршинов, А. Иншаков, М. Кузнецов, Ф. Якупов и другие. Важной составляющей экспозиции станут работы молодых художников, выпускников художественных вузов Москвы и Санкт-Петербурга.

Официальная церемония открытия выставки состоится 31 января в 17.00. Адрес: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63). Выставка проработает до 29 апреля 2018 года.

Фото: группа "Союз художников Республики Татарстан" / vk.com