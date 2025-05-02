Новая выставка открылась в Тобольске

Новый выставочный проект "Богатство Сибири" начал работу 29 апреля в Рентерее.

Более трех веков величественное здание казнохранилища соединяет верхний и нижний город парящей аркой над Прямским взвозом. Это – один из трех сохранившихся в Тобольске монументальных сооружений известного зодчего Семена Ульяновича Ремезова. Его имя давно стало таким же символом и брендом древней сибирской столицы, как ее белокаменный Кремль, к истории которого архитектор, картограф и историк Сибири имеет самое прямое отношение, как автор его проекта.

Одна из ключевых тем новой выставки в Рентерее - история ее строительства и мемориальное значение архитектурного сооружения, также имевшего названия "Шведская палата" и "Димитриевские ворота".

Выставка "Богатство Сибири" будет включать в себя три обновленных тематических зала. В экспозиции можно будет увидеть главные богатства нашего края в XVII–XVIII вв. и уникальные археологические находки, относящиеся к эпохам поздней бронзы, раннего железного века и нового времени, обнаруженные на территории и в окрестностях Тобольска, - сообщили в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике.