Тюмень за день: 1 августа

18:15 01 августа 2017
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Тюменец Петр Рикунов взял два золота на всероссийском первенстве по велоспорту

Тюменский велогонщик Петр Рикунов выиграл групповую гонку первенства страны по велоспорту-шоссе в олимпийских видах. Его результат — 4 часа 19 минут и 4 секунды.

Прокурор Тюменской области проведет прием обманутых дольщиков

3 августа, в четверг, с 14 до 18 часов прокурор Тюменской области Владимир Владимировпроведет личный прием дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

За драмтеатром на время изменилась схема движения

В Тюмени с сегодняшнего дня до 31 августа изменена действующая схема организации дорожного движения на улице Механической. Автомобильному потоку пришлось сместиться — на участке дороги проходят ремонтные работы, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры. 

В Тюмени легковушка ухнула в котлован с водой

В Тюмени "ВАЗ" под управлением неизвестного улетел в котлован с водой в районе улицы Революции. Сегодня снимки с места инцидента появились в соцсетях.

Теги: Тюмень за день
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