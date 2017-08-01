Тюмень за день: 1 августа

Тюменец Петр Рикунов взял два золота на всероссийском первенстве по велоспорту
Тюменский велогонщик Петр Рикунов выиграл групповую гонку первенства страны по велоспорту-шоссе в олимпийских видах. Его результат — 4 часа 19 минут и 4 секунды.
Прокурор Тюменской области проведет прием обманутых дольщиков
3 августа, в четверг, с 14 до 18 часов прокурор Тюменской области Владимир Владимировпроведет личный прием дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков.
За драмтеатром на время изменилась схема движения
В Тюмени с сегодняшнего дня до 31 августа изменена действующая схема организации дорожного движения на улице Механической. Автомобильному потоку пришлось сместиться — на участке дороги проходят ремонтные работы, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры.
В Тюмени легковушка ухнула в котлован с водой
В Тюмени "ВАЗ" под управлением неизвестного улетел в котлован с водой в районе улицы Революции. Сегодня снимки с места инцидента появились в соцсетях.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru