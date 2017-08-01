Прокурор Тюменской области проведет прием обманутых дольщиков

3 августа, в четверг, с 14 до 18 часов прокурор Тюменской области Владимир Владимиров проведет личный прием дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

По материалам прокурорских проверок начиная с 2012 года в регионе было возбуждено 13 уголовных дел по фактам мошенничества на рынке долевого строительства жилья (ЗАО "МДС-Групп", ЗАО "Сиб-Инвест", ИФСК "Домостроитель", ООО "ЛюМаксИнжиниринг" и другие). В совокупности по выявленным нарушениям было внесено 164 представления. В итоге к дисциплинарной и административной ответственности привлекли 177 лиц, в суды направлено 17 заявлений о понуждении застройщиков устранить нарушения, препятствующие вводу дома в эксплуатацию, о приостановлении строительства, начатого без разрешения.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, сейчас правительством региона определены механизмы решения проблем граждан-участников строительства домов, которые возводились ООО "ПСК "Континент" и ЗАО "Тюменский строитель".

Напомним, что в июне в Тюмени ввели в эксплуатацию долгострой в районе улиц Широтная— Пермякова — Объездная дорога ЗАО "МДС – Групп".