В Тюмени ввели в эксплуатацию проблемный дом

В Тюмени введен в эксплуатацию жилой дом в ЖК "Славутич", расположенный по адресу улица 50 лет Октября, 75 корпус 2.

ПАО Специализированный застройщик "Тюменьэнергострой" начал возводить многоквартирный жилой дом еще в 2016 году. Ввод здания в эксплуатацию планировался в четвертом квартале 2018 года, но застройщик не выполнил обязательства и переносил сроки завершения строительства.

"Прокуратурой Ленинского округа Тюмени совместно с Главным управлением строительства Тюменской области еженедельно в целях контроля за ходом строительства осуществлялись выезды на стройку, проводились заслушивания руководителя застройщика. Кроме того, вносилось представление об устранении нарушений закона, объявлялось предостережение, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. — Благодаря принятым мерам в декабре 2020 года многоквартирный дом введен в эксплуатацию, защищены права более 160 граждан-участников долевого строительства".