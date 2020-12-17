В Тюмени ввели в эксплуатацию проблемный дом

12:03 17 декабря 2020
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В Тюмени введен в эксплуатацию жилой дом в ЖК "Славутич", расположенный по адресу улица 50 лет Октября, 75 корпус 2.

ПАО Специализированный застройщик "Тюменьэнергострой" начал возводить многоквартирный жилой дом еще в 2016 году. Ввод здания в эксплуатацию планировался в четвертом квартале 2018 года, но застройщик не выполнил обязательства и  переносил сроки завершения строительства. 

"Прокуратурой Ленинского округа Тюмени совместно с Главным управлением строительства Тюменской области еженедельно в целях контроля за ходом строительства осуществлялись выезды на стройку, проводились заслушивания руководителя застройщика. Кроме того, вносилось представление об устранении нарушений закона, объявлялось предостережение, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. — Благодаря принятым мерам в декабре 2020 года многоквартирный дом введен в эксплуатацию, защищены права более 160 граждан-участников долевого строительства".

Теги: долевое строительство
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