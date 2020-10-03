В Тюмени суд рассмотрит дело о злоупотреблении полномочиями с ущербом на 399 млн рублей

Прокуратура Тюменского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ООО "СтройТрест". Она обвиняется по ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, охраняемым законом интересам государства).

По версии следствия, генеральный директор и единственный учредитель ООО "СтройТрест", застройщика жилого комплекса "House-club" в поселке Московский дворик Тюменского района, с июня 2018 года по апрель 2019 года совершила несколько заведомо невыгодных и мнимых сделок для ООО "СтройТрест" на общую сумму более 399 млн рублей. В результате этого был причинен существенный вред дольщикам и организациям-кредиторам.

В числе сделок и договоры долевого участия строительства, которые руководительница в ноябре 2018 года заключила с другой возглавляемой ею фирмой в отношении 59 квартир и 51 парковочного места в строившемся жилом комплексе на сумму свыше 361 млн рублей. При этом в счет оплаты были переданы неликвидные векселя второй фирмы.

В августе 2019 года застройщик ООО "СтройТрест" был признан банкротом, назначен конкурсный управляющий и открыто конкурсное производство.

Впоследствии арбитражным судом договоры долевого участия строительства и другие сделки, заключенные обвиняемой, были признаны недействительными.

Права граждан-дольщиков восстановлены путем выплаты им денежных средств, полученных от продажи объекта незавершенного строительства с земельными участками, в рамках реализации плана-графика мероприятий, утвержденного губернатором Тюменской области.