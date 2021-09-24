Прокуратура проверила долгострои "Сибстройсервиса"

Прокурор Тюменской области Владислав Московских проконтролировал строительство многоквартирных домов, возводимых АО "Сибстройсервис" с участием средств дольщиков.

В выезде приняли участие замгубернатора Сергей Шустов, генеральный директор застройщика АО "Сибстройсервис" Василий Юрочкин и другие лица.

Строящиеся объекты "Сибстройсервиса" находятся на постоянном контроле прокуратуры области в связи с неоднократным переносом сроков их ввода в эксплуатацию. "В ходе выезда установлено, что строительная готовность многоквартирных домов ГП-15 в ЖК "Москва" и ГП-14 в ЖК "Олимпия" высокая. Заместитель губернатора Тюменской области сообщил, что указанные дома будут введены в эксплуатацию до конца 2021 года", - сообщили в облпрокуратуре.

Наряду с этим у "Сибстройсервиса" еще три многоквартирных дома в ЖК "Москва", для завершения их строительства при содействии правительства области привлечены подрядные организации.

Руководитель застройщика рассказал о мерах по исполнению обязательств перед участниками долевого строительства жилья. На стройплощадке прошла встреча с инициативной группой участников долевого строительства, даны ответы на интересующие граждан вопросы, определен порядок получения информации о ходе строительства объектов от застройщиков и органов власти.