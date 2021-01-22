Росреестр рассказал о правилах оформления договора долевого строительства

Жителя Тюменской области разъясняют, как верно оформить договор участия в долевом строительстве, который бы успешно прошел последующую регистрацию в Росреестре.

По словам Ольги Сумской, начальника отдела государственной регистрации долевого участия в строительстве и ипотеки Тюменского Росреестра, несоблюдение требований к договору участия в долевом строительстве (ДДУ) может стать причиной приостановления или отказа в совершении регистрационных действий Росреестром. Поэтому, составляя ДДУ, необходимо внимательно отнестись к тем пунктам, которые должны обязательно содержаться в договоре.

А именно, обязательны сведения:

- о застройщике и дольщике;

- об объекте долевого строительства (характеристики помещения, здания, в котором оно расположено);

- о цене договора, сроке и порядке ее уплаты;

- о сроке передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства;

- о гарантийном сроке на объект долевого строительства;

- об одном из условий привлечения денежных средств участников долевого строительства (исполнение обязанностей по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд либо размещение денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу).

При отсутствии в договоре существенных условий такой договор считается незаключенным.

Договор составляется в простой письменной форме и не требует обязательного нотариального удостоверения. Кроме того, договор может быть заключен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью всех участников сделки.

Управление Росреестра по Тюменской области обращает внимание заявителей, что качество подготовки документов напрямую влияет на вынесение государственным регистратором решения о приостановлении или отказе в оформлении прав. Регистрация в Росреестре призвана обезопасить дольщика, подтвердить его право собственности и исключить вероятность мошеннических действий со стороны застройщика (или третьих лиц).