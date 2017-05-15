Дело директора "Тюменского строителя", растратившего деньги дольщиков, передали в суд

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора ЗАО "Тюменский строитель" и ЗАО "Стройимпульс" Анатолия Санникова.

В 2012–2013 годах он заключил с гражданами и организациями 149 договоров участия в долевом строительстве жилого дома ГП-8 в районе улиц Тихая —Просторная в Тюмени. Их общая сумма превышала 221 миллион рублей.

Как установило следствие, большую часть денег дольщиков Санников потратил на цели, не связанные с возведением дома. При этом свыше 17,5 миллионов рублей директор присвоил.

Напомним, что тогда строительство дома остановилось, а фирму Санникова признали банкротом. Весной 2015-го в отношении него были возбуждены уголовные дела за мошенничество и хищение средств. В первом деле речь шла о недостроенном жилом доме ГП-7 в том же районе Тихой — Просторной, во втором — о ГП-8. В региональном СУ СК по Тюменской области уже расследовалось уголовное дело в отношении Санникова по части налогов, поэтому к нему присоединили дело об обмане дольщиков.

109 томов уголовного дела, в составе которого эпизоды со злоупотреблением полномочиями и присвоением в особо крупном размере, направили в Центральный районный суд Тюмени. Наиболее тяжкие из предъявленных Санникову статей предусматривают до десяти лет лишения свободы.