В Тюмени легковушка ухнула в котлован с водой

В Тюмени "ВАЗ" под управлением неизвестного улетел в котлован с водой в районе улицы Революции. Сегодня снимки с места инцидента появились в соцсетях.

На этом участке разрыли дорогу для ремонта водопровода. Как пояснили в пресс-службе тюменского водоканала, движение по проезжей части было ограничено — об этом сигнализировали установленные там необходимые дорожные знаки и ограждения. Вероятнее всего, водитель "Лады" проигнорировал их, часть сбил и отправился в котлован.

Подробности происшествия устанавливаются, сами участники ДТП в ГИБДД не обращались.

Фото: Иван Иванов, vk.com