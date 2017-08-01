В Тюмени легковушка ухнула в котлован с водой

В Тюмени "ВАЗ" под управлением неизвестного улетел в котлован с водой в районе улицы Революции. Сегодня снимки с места инцидента появились в соцсетях.
На этом участке разрыли дорогу для ремонта водопровода. Как пояснили в пресс-службе тюменского водоканала, движение по проезжей части было ограничено — об этом сигнализировали установленные там необходимые дорожные знаки и ограждения. Вероятнее всего, водитель "Лады" проигнорировал их, часть сбил и отправился в котлован.
Подробности происшествия устанавливаются, сами участники ДТП в ГИБДД не обращались.
Фото: Иван Иванов, vk.com
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