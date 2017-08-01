В Тюмени легковушка ухнула в котлован с водой

16:00 01 августа 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени "ВАЗ" под управлением неизвестного улетел в котлован с водой в районе улицы Революции. Сегодня снимки с места инцидента появились в соцсетях.

На этом участке разрыли дорогу для ремонта водопровода. Как пояснили в пресс-службе тюменского водоканала, движение по проезжей части было ограничено — об этом сигнализировали установленные там необходимые дорожные знаки и ограждения. Вероятнее всего, водитель "Лады" проигнорировал их, часть сбил и отправился в котлован.

Подробности происшествия устанавливаются, сами участники ДТП в ГИБДД не обращались.

Фото: Иван Иванов, vk.com

Теги: ДТП
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2017