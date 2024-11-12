В Тюменской области за сутки произошло 7 ДТП с пострадавшими

Семь дорожно-транспортных происшествий произошло вчера в Тюменской области. В них погиб 1 человек, 10 человек ранены, сообщает ГИА региона.
В Тюмени 2 человека сбиты на пешеходных переходах. Еще один пешеход сбит автомобилем, ехавшим задним ходом.
Пьяное ДТП случилось на улице Западно-Сибирской. Здесь БМВ въехал в металлическое ограждение, затем его отбросило в стоящий грузовик. 36-летний водитель BMW был не трезв - алкотестер показал 0,85 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В 2019 году мужчина уже попадал в пьяную аварию - тогда он столкнулся с мотоциклистом.
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