В Тюменской области за сутки произошло 7 ДТП с пострадавшими

Семь дорожно-транспортных происшествий произошло вчера в Тюменской области. В них погиб 1 человек, 10 человек ранены, сообщает ГИА региона.

В Тюмени 2 человека сбиты на пешеходных переходах. Еще один пешеход сбит автомобилем, ехавшим задним ходом.

Пьяное ДТП случилось на улице Западно-Сибирской. Здесь БМВ въехал в металлическое ограждение, затем его отбросило в стоящий грузовик. 36-летний водитель BMW был не трезв - алкотестер показал 0,85 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В 2019 году мужчина уже попадал в пьяную аварию - тогда он столкнулся с мотоциклистом.