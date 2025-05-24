Что нужно успеть в огороде в мае, посоветовала тюменский агроном

Агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области, Шадрина Елена рассказала о работах в мае.



1. Обработка всего плодового сада после цветения от вредителей и болезней. Не забываем про рябину и калину, на них в это время обитают колонии тли. У кого на яблоне или груше начали появляться черные края на листьях, это болезнь - Монилиоз. Обязательно проводим обработку препаратами Медея или Хорус.

2. Обработка клубники и малины от долгоносика (если не обрабатывали до цветения). Сейчас обработку проводим биологическими препаратами-Лепидоцид или Битоксибациллин. Если не защитить клубнику, то урожай ягод может быть значительно снижен.

3. Для предотвращения опадения завязей на яблоне, груше, вишне, сливе подкормка Нитроамофоской, Азофоской или любым сложным удобрением с равным содержанием питательных веществ из расчета 20 гр.на 10 литров воды. Полив под корень -молодые деревья - 10 литров на дерево; взрослые яблони 20-30 литров на дерево, вишня - 5 литров на куст.

4. При появлении всходов лука севка высотой 1 см, проводим подкормку азотными удобрениями из расчета 20 гр на 10 литров воды или нашатырным спиртом. Препарат Мухоед отпугивает луковую муху, не давая ей отложить яйца за чешуйки растения. Азотными подкормками не злоупотребляем, делаем одну - в начале вегетации. Все последующие проводим Монофосфатом калия или Гуматом калия.

5. Отцветают тюльпаны, обломите у цветоносов все семенные коробочки, чтобы растения не тратили силы на созревание семян, - сообщает КП-Тюмень.