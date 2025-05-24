МФК "Тюмень" сыграет с "Ухтой" в воскресенье

25 мая стартует полуфинал плей-офф БЕТСИТИ Суперлиги по футзалу. МФК "Тюмень" встретится с "Ухтой". В ¼ финала МФК "Тюмень" после проигрыша трижды одолел "Норильский никель". "Серию мы выиграли за счет самоотдачи, характера и дисциплины. То, как мы провели эти три матча, дорогого стоит. Мы выглядели очень целостно, и наши вратари и все полевые игроки – это залог успеха в этой серии", - прокомментировал тогда главный тренер "Тюмени" Денис Абышев.

Первые полуфинальные матчи для нашего клуба пройдут на выезде, в Ухте (республика Коми), 25 и 26 мая. Затем серия продолжится в Тюмени.

В пресс-службе Суперлиги посчитали, что ранее соперники провели 18 матчей. На счету "Ухты" - девять побед, "Тюмени" - восемь. Еще одна – ничья.

Победитель серии сможет претендовать на чемпионский титул, - сообщает Вслух.ру.

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