Десять пассажирок получили ушибы и другие травмы при столкновении маршрутки с опорой в Тюмени

10:11 08 ноября 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Около шести часов утра  автобус "ПАЗ" , следующий по маршруту №6,  въехал в опору камеры фотофиксации нарушений ПДД на перекрестке улиц Малыгина и Холодильной в Тюмени. В "маршрутке" находились 25 пассажиров, 10 их них получили ранения. Все пострадавшие женщины, они доставлены в больницу, сообщает ГАИ по ТО. 

Водителю автобуса 59 лет. Сегодня он заступил на смену в шестом часу утра, прошел медицинский контроль и технический контроль автобуса. По предварительным данным, водитель проезжал перекресток на желтый  мигающий сигнал светофора, не справился с управлением.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Прокуратура организовала проверку, будет дана оценка соблюдению требований безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП , общественный транспорт , пострадавшие , прокуратура
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2024