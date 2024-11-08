Десять пассажирок получили ушибы и другие травмы при столкновении маршрутки с опорой в Тюмени

Около шести часов утра автобус "ПАЗ" , следующий по маршруту №6, въехал в опору камеры фотофиксации нарушений ПДД на перекрестке улиц Малыгина и Холодильной в Тюмени. В "маршрутке" находились 25 пассажиров, 10 их них получили ранения. Все пострадавшие женщины, они доставлены в больницу, сообщает ГАИ по ТО.
Водителю автобуса 59 лет. Сегодня он заступил на смену в шестом часу утра, прошел медицинский контроль и технический контроль автобуса. По предварительным данным, водитель проезжал перекресток на желтый мигающий сигнал светофора, не справился с управлением.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Прокуратура организовала проверку, будет дана оценка соблюдению требований безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.
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